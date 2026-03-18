Dicle'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

Dicle\'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi
18.03.2026 12:54  Güncelleme: 12:56
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 111. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 111. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Program Hükümet Konağı bahçesinde, Atatürk anıtına kaymakamlık ve belediye çelenklerinin koyulmasıyla başladı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda, Şehit Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli birçok öğretmen ve okulda okuyan öğrenciler tarafından hazırlanarak yapılan etkinlikler devam etti. Buradaki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Hüseyin Minaz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Programda Çanakkale Zaferi konulu sinevizyon gösterisi yapıldı. Birçok öğrenci tarafından şiirler okundu. Oratoryo ve tiyatro gösterisi sahnelendi.

Program anı fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dicle'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
13:21
Evet yanlış duymadınız Dünya Kupası YouTube’da yayınlanacak
Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
SON DAKİKA: Dicle'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika
