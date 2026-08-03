Dicle\'de Kur\'an Kursu Öğrencileri Buluştu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaz dönemi Kur'an kursu öğrencileri, ilçedeki Diyanet Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Dicle İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler film izledi. Alas, Dicle İlçe Müftülüğü olarak yaz Kur'an kursları etkinlikleri kapsamında merkez camilerde eğitim gören tüm erkek öğrencilerle Dicle Diyanet Gençlik Merkezi'nde bir araya geldiklerini belirterek, "Eğitim gören gençlerin farklı bir hava yaşamaları için birlikte film izlendi. Öğrencilerimize ikramlar yapıldı. Hem Kur'an Kerim de hem de Hadis Şerif te bahsi geçen 'Ashab-ı Uhdud' çizgi filmini izledik. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı program büyük sevinçle karşılandı. Öğrencilerimizle, hem eğlenmenin hem de öğrenmenin bir arada olduğunu kanıtlamış olduk" dedi.