Dicle Elektrik Çalışanları Özel Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

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Dicle Elektrik çalışanlarının yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Mardin'de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Dicle Gönülleri, Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi tarafından hazırlanan hediyeleri çocuklara ulaştırdı. Dicle Elektrik çalışanlarının kurduğu Dicle Gönüllüler Kulübü, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda gönüllere dokunan etkinliklere imza atıyor. Bu doğrultuda, Mardin'deki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Dicle Gönüllüleri, öğrencilerle unutulmaz bir gün yaşattı.

Çalışanların hazırladığı hediyeler çocuklarla buluştu

Öğrencilerin, Dicle Gönüllülerini sıcak bir şekilde kapıda karşıladığı programda, çocuklar ve gönüllüler birlikte boyama yaparak keyifli anlar yaşadı. Boyama etkinliğinin ardından pasta kesilirken Dicle Elektrik Memnuniyet Merkezi çalışanlarının gönderdiği hediyeler çocuklarla buluştu. Neşeli bir atmosferde geçen ve öğretmenlerin de dahil olduğu etkinliğin sonunda öğrenciler, Dicle Gönüllüleri ile bol bol fotoğraf ve video çekti. - MARDİN