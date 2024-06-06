Dicle Elektrik, TEDAŞ tarafından genel aydınlatma denetimi yapacak - Son Dakika
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Dicle Elektrik, TEDAŞ tarafından genel aydınlatma denetimi yapacak

Dicle Elektrik, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te TEDAŞ tarafından genel aydınlatma denetimi yapılacağını duyurdu. Denetim süresince aydınlatma şebekeleri gündüz de devrede olacak.

06.06.2024 17:37
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Dicle Elektrik, TEDAŞ tarafından dağıtım bölgesinin tamamında 12 Haziran'a kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağını, söz konusu süre içerisinde denetim yapılan yerlerde gece olduğu gibi gündüz de aydınlatma şebekelerinin devrede olacağını duyurdu.

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te Türkiye Elektrik Kurumu (TEDAŞ) tarafından 12 Haziran tarihine kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağını duyurdu. Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamada, denetim yapılan yerlerde aydınlatma şebekelerinin gündüz de devrede olabileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Dağıtım bölgemizi oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt genelindeki aydınlatma şebekelerinde TEDAŞ görevlileri tarafından 3 Haziran Pazartesi günü yapılmaya başlanan genel aydınlatma denetimi 12 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Söz konusu denetim süresince cadde, sokak, park ve bahçelerde bulunan aydınlatma şebekeleri teyit ölçümü yapılabilmesi için gece olduğu gibi gündüz de devreye alınacağından, aydınlatma armatürleri denetim yapılan yerlerde zaman zaman gün içerisinde de açık tutulacaktır. Denetim tamamlandıktan sonra söz konusu il ve ilçelerdeki aydınlatma şebekelerinde normal çalışma düzenine dönülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dicle Elektrik, TEDAŞ tarafından genel aydınlatma denetimi yapacak - Son Dakika

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