Dicle Nehri'nde Bulunan Türk Bayrağı Yıkandı ve Muhafaza Altına Alındı - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde Bulunan Türk Bayrağı Yıkandı ve Muhafaza Altına Alındı

Dicle Nehri\'nde Bulunan Türk Bayrağı Yıkandı ve Muhafaza Altına Alındı

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kayıp araması yapan ekip, nehirde buldukları Türk bayrağını temizleyip muhafaza altına aldı. Bayrağa sahip çıkmak ve hassasiyetle korumak, ekip üyeleri için gurur verici bir görev oldu.

26.04.2024 09:03  Güncelleme: 09:05
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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kayıp aramasında bulunan ekip, nehirde bulduğu Türk bayrağını yıkadıktan sonra muhafaza altına aldı.

23 Nisan günü merkez Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde Dicle Nehri'nde kayıp arama kurtarma faaliyetinde olan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekibi, nehir kenarında çamurun içinde Türk bayrağı buldu. Kirlenmiş halde bayrağı bulan ekip önce yıkayıp temizledi, sonra muhafaza altına alıp arama çalışmalarına devam etti.

DÜAK üyesi Selim Öner, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi olarak Dicle Nehri'nde kayıp ihbarı aldıklarını, arama çalışması yaparken kıyı kenarında çamurun içerisinde Türk bayrağını fark ettiklerini söyledi.

Ekip olarak bayrağı yıkayıp temizledikten sonra bir ağaç dalına astıklarını belirten Öner, "Ekip liderimizin talimatıyla bayrağımızı muhafaza altına alıp arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmeye devam ettik. Ekip ruhuyla bayrağımıza sahip çıkmak ve hassasiyetle hepimizin adına gurur vericidir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dicle Nehri'nde Bulunan Türk Bayrağı Yıkandı ve Muhafaza Altına Alındı - Son Dakika

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