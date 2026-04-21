Didim Belediye Başkanı Gençay: "Didim Amfi Tiyatro Önündeki Yeşil Alanın Satış Kararı Geri Çekiliyor"
Didim Belediye Başkanı Gençay: "Didim Amfi Tiyatro Önündeki Yeşil Alanın Satış Kararı Geri Çekiliyor"

21.04.2026 09:19  Güncelleme: 10:24
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Amfi Tiyatro önündeki yeşil alanın satış kararının geri çekildiğini duyurdu. Alanın halkın kullanımında kalması için yürütülen çalışmalar ve yapılan görüşmelerin sonuçları hakkında bilgi verdi.

(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Amfi Tiyatro önünde bulunan ve satışa çıkarılması gündeme gelen yeşil alanla ilgili yürütülen görüşmeler sonucunda satış kararının geri çekilmesi yönünde mutabakat sağlandığını açıkladı. Gençay, alanın ilçe halkının ortak kullanımında kalması için süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Başkan Gençay, kamuoyunda tartışmalara neden olan Amfi Tiyatro önü yeşil alanın satış sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Didim Amfi Tiyatro önü yeşil alan, halkımızın ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin yoğun olarak kullandığı, kent yaşamına değer katan önemli bir buluşma noktasıdır. Söz konusu alan, geçmiş dönemde yapımı tamamlanmış olup, tarafımızca yapılan düzenlemeler ve giderilen eksikliklerle birlikte aktif şekilde kullanılmaya devam etmiş; konserlerden, barış şenlikleri ve yelken yarışları gibi organizasyonların ödül törenlerine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Alanın mülkiyet sürecine bakıldığında 19 Ağustos 2020 tarihinde trampa yöntemiyle, Hazine arazisi statüsündeyken Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilmiştir. Kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalarda ifade edildiği gibi bu devir, belediyenin borçlarından kaynaklı bir süreç değildir. Öte yandan, söz konusu alanın yapımı sırasında mevzuata göre yapımından önce mülkiyet durumunun çözüme kavuşturulması gerekirken, bu yönde bir çalışma yapılmadan uygulamaya geçildiği görülmektedir."

Göreve geldiğimiz günden bu yana, özellikle 2025 yılı itibarıyla bu eksikliğin giderilmesine yönelik çalışmalarımız kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Son dönemde ilgili alanın satışının gündeme geldiği görülmüştür. Bu çerçevede, Didim halkının ortak kullanımında olan bu alanla ilgili gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ettim. Geçtiğimiz hafta şahsen Ankara'ya giderek konunun yetkilileriyle doğrudan görüşme gerçekleştirdim. Yapılan görüşmeler sonucunda, satış kararının geri çekilmesi yönünde bir mutabakat sağlanmış; alanın halkımızın menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesine ilişkin yeni bir sürecin önü açılmıştır. Bu süreç, yalnızca geçici bir çözümle sınırlı kalmayacak; imar planı değişikliği çalışmaları, daha önce de ifade ettiğimiz gibi aralık vermeden devam ettirilerek konu kalıcı olarak çözüme kavuşturulacaktır. Kentimizin ortak değerlerini korumak, kamusal alanları güçlendirmek ve bu alanları gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarmak temel önceliğimdir. Sürece katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Gelişmelerle ilgili halkımızı şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

