Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Akbük Mahallesi\'nde incelemelerde bulundu

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Akbük Mahallesi'nde incelemelerde bulunurken "Güzel bir Akbük için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Didim'i daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut ve Kaan Topçuoğulları, birim müdürleri ile birlikte İlçemiz Akbük Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Didim Belediyesi tarafından yapılan Zübeyde Hanım Parkı ve Soğuk su bölgesi sahil hattında yapılması gereken çalışmaları not alan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bölgede yaşayan vatandaşların taleplerini dinledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gençay "Zübeyde Hanım Parkı ve Soğuksu sahil hattında yapılması gereken çalışmaları ve hemşehrilerimizin taleplerini not aldık. Halkımızla istişare ederek daha güzel bir Akbük için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - AYDIN