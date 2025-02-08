Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kent Lokantası\'ndaki Çalışmaları İnceledi

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kent Lokantası'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Didim Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kent Lokantası'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Devam eden çalışmaları Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik ve birim amirleri yerinde inceledi. Başkan Gençay, çalışmalarla ilgili bölge esnafıyla görüş alışverişinde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kent Lokantası ve çevresinde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceleyerek esnaflarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Didim halkının yaşam kalitesini artırmak için çıktığımız bu yolda, sosyal belediyecilik anlayışıyla üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN