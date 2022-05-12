Didim Belediyesi Ağaç Dikimi ve Peyzaj Düzenlemelerine Başladı - Son Dakika
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Didim Belediyesi Ağaç Dikimi ve Peyzaj Düzenlemelerine Başladı

12.05.2022 11:58
Didim Belediyesi Ağaç Dikimi ve Peyzaj Düzenlemelerine Başladı

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde 5 kilometrelik karayolu üzerinde 250 adet palmiye ağacının dikimi ile peyzaj düzenlemesine başladı. 

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde 5 kilometrelik karayolu üzerinde 250 adet palmiye ağacının dikimi ile peyzaj düzenlemesine başladı. 

Turizm sezonu öncesinde Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile tüm birimleriyle sahaya inen Didim Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

Kent çehresini güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir Didim yaratmak ve yeşil alanları arttırmak için çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yoğun noktalarından olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde peyzaj düzenlemelerine başladı. Aynı zamanda Didim'in ana giriş yolu olan cadde üzerinde 5 kilometre uzunluğundaki refüje 250 adet palmiye ağacının dikimine başlandı. Ekipler, palmiye ağaçlarının dikiminin yanı sıra refüjde peyzaj çalışmaları da düzenliyor.

"DİDİM İÇİN ÇALIŞMAYA SÜRDÜRECEĞİZ"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelen Başkan Atabay, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Atabay, "Didim'i hak ettiği değere kavuşturmak, daha yaşanabilir bir kent yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentin dört bir yanında sürdürdüğümüz çalışmalar her geçen gün hızlanarak devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizde Didim'in girişinde bulunan, ilçemize gelecek milyonlarca yerli ve yabancı turisti karşılayacak olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde çalışmalara başladı. Ekiplerimiz 250 adet palmiye ağacının yanı sıra çeşitli çiçeklerin ve bitkilerin dikimini sürdürüyor. Hummalı çalışmaları nedeniyle ekiplerimize teşekkür bir kez daha teşekkür ederim. Didim için çalışmaya sürdüreceğiz" dedi.

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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