Didim Belediyesi, Altınkum Plajı'nda hizmete başladı - Son Dakika

Didim Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda şezlong ve şemsiye hizmeti vermeye başladı.

Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte Didim'de hava sıcaklıkları 24 dereceye kadar yükseldi. Güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşlar, soluğu Didim'in dünyaca ünlü sahili Altınkum Plajı'nda aldı. Adını altın renkli kumlarından alan Altınkum Plajı, hafta sonu boyunca vatandaşların ilgisiyle doldu taştı. Plajda voleybol oynayan, spor yapan, denize giren ve piknik yapan vatandaşlar, Didim Belediyesi'nin sunduğu imkanlardan faydalandı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesince Altınkum Plajı'nda şemsiye ve şezlong hizmeti verilmeye başlandı. Onlarca şemsiye ve şezlongu sahil boyunca vatandaşların kullanımına açan ekipler, aynı zamanda temizlik çalışması da gerçekleştirdi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, vatandaşların ve turistlerin daha güzel bir turizm sezonu geçirmesi için hizmetlerinin hız kesmeden süreceğini belirtti. - AYDIN