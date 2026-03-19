Didim Belediyesi halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Halkın daha güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşaması için Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde ilçe genelindeki işletme ve imalathanelerde denetimlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde hijyen, düzen ve mevzuata uygunluk ekipler tarafından titizlikle incelenirken, halkın sağlıklı ve güvenli hizmet alması hedefleniyor. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, denetimlere ilişkin, "Didim Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önceliğimiz olarak görüyoruz. Bayram öncesinde denetimlerimizi artırarak güvenli hizmet sunulmasını sağlıyoruz" dedi. - AYDIN