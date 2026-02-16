Didim'deki camilerde Ramazan ayı öncesi temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika
Yerel

Didim'deki camilerde Ramazan ayı öncesi temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı

16.02.2026 14:20  Güncelleme: 14:22
Ramazan ayı yaklaşırken Didim Belediyesi, camilerin temizlik ve bakım çalışmalarını artırarak halkın hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor. Temizlik ekipleri camilerin iç ve dış alanlarında detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, halkın ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla Didim Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki camilerde temizlik ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerin iç mekanlarında detaylı temizlik gerçekleştirirken pencere ve avizeleri de titizlikle temizledi. Camilerin dış alanlarında ise dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cami bahçelerinde çevre düzenleme ve bakım çalışmalarını yürüttü.

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Hatice Gençay, şunları söyledi: "Didim'de halkımızın ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmesi için camilerde temizlik ve bakım çalışmalarımızı yıl boyunca düzenli olarak sürdürüyoruz. Ramazan ayı öncesinde bu çalışmaları yoğunlaştırdık. Halkımızın rahatça ibadet edebileceği alanlar oluşturmak için görev başındaki ekiplerimizi ve halkımızın desteğini takdirle karşılıyoruz."

İlçe genelindeki camilerde yürütülen temizlik ve bakım çalışmaları, Didim halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Halk, gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Didim Belediyesi ekiplerine ve Başkan Hatice Gençay'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Yerel

