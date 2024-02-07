Didim Belediyesi Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Lokma Hayrı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Didim Belediyesi Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Lokma Hayrı Gerçekleştirdi

Didim Belediyesi Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Lokma Hayrı Gerçekleştirdi

Didim Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlar ve Miraç Kandili dolayısıyla lokma hayrı gerçekleştirdi. Lokma hayrına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Atabay, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak Allah'tan rahmet diledi.

07.02.2024 12:41  Güncelleme: 12:44
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Didim Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlar ve Miraç Kandili dolayısıyla lokma hayrı gerçekleştirdi.

Didim Merkez Camii önünde gerçekleştirilen lokma hayrına, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Asrın Felaketi olarak tabir ettiğimiz, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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