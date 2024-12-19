Didim Belediyesi, Kentteki Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Didim Belediyesi, Kentteki Çalışmalarını Sürdürüyor

Didim Belediyesi, Kentteki Çalışmalarını Sürdürüyor

Didim Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ilçenin dört bir yanında modernleşme ve altyapı çalışmaları yürütüyor. Başkan Hatice Gençay, devam eden projeleri yerinde inceleyerek esnaflar ile bir araya geldi.

19.12.2024 12:41  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla kentin her noktasında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Vatandaşların daha güzel ve modern bir kentte yaşaması için Didim Belediyesi ekipleri ilçenin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Kaan Topçuoğulları ile Ali Çelik ve birim amirleri tarafından yerinde incelendi.

Akbük Mahallesi 5562 Sokak, Mavişehir Mahallesi 3300 Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi 1156 Sokak'ta devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 1091 Sokak'ta esnaf ile bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Esnaflarla fikir alışverişinde bulunup sohbet eden Başkan Gençay, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürdürülen çalışmalarımızı yerinde denetledik. Cumhuriyet Mahallemizde esnaflarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyip, fikir alışverişinde bulunduk. Didimli vatandaşlarımızın daha güzel, modern ve kaliteli bir kentte yaşaması için ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızdan aldığımız güçle daha güzel bir Didim için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Hatice Gençay, Politika, Didim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi, Kentteki Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:26:31. #1.13#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi, Kentteki Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.