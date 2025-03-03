Didim Belediyesi \'Mahallemi Dinliyorum\' Projesi ile Sakinleriyle Buluştu

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Didim Belediyesi tarafından başlatılan 'Mahallemi Dinliyorum' projesi kapsamında Belediye Başkanı Hatice Gençay Fevzipaşa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Kentte yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Didim Belediyesi tarafından başlatılan 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmaları sürüyor. Proje kapsamında Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın bu seferki durağı Fevzipaşa Mahallesi oldu. Fevzipaşa Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hatice Gençay, başkan yardımcıları, birim amirleri ve Fevzipaşa Mahalle sakinleri katıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği toplantıda, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve sorunlarını dinleyip, notlar aldı.

Sorunların çözülmesi ve taleplerin hızlıca çözüme kavuşması için belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerine hızlıca yönlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri sunmak için mahalle buluşmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu sefer de Fevzipaşa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldik. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışımızla; ulaşım, pazar yeri, temizlik, sosyal yaşam alanları gibi mahallemizin temel ihtiyaçlarını ele alarak kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Didimimizin geleceğe güzel bir doku bırakmak için hep birlikte, el ele çalışacağız" dedi. - AYDIN