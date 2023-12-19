 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Didim Belediyesi, Nazım Hikmet'in annesinin yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyununu sahneledi - Son Dakika
Üye Girişi

Didim Belediyesi, Nazım Hikmet'in annesinin yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyununu sahneledi

Didim Belediyesi, 'Tiyatro Didim'de' etkinlikleri kapsamında, Nazım Hikmet'in annesi Celile hanımın yaşam öyküsünü anlatan 'Celile' isimli tiyatro oyununu Didimlilerle buluşturdu. Oyun, Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde sahnelendi ve büyük beğeni topladı.

Didim Belediyesi, Nazım Hikmet\'in annesinin yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyununu sahneledi
19.12.2023 - 13:58,  Güncelleme: 13:59
Abone Ol

Didim Belediyesi, 'Tiyatro Didim'de' etkinlikleri kapsamında, birbirinden güzel tiyatro oyunlarını Didimlilerle buluşturmaya devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından, Türk şiirinin önemli isimlerinden Nazım Hikmet'in annesi Celile hanımın yaşam öyküsünün anlatıldığı "Celile" isimli tiyatro oyunu Didimlilerle buluşturuldu.

Didim Belediyesi tarafından, Türk şiirinin önemli isimlerinden Nazım Hikmet'in annesi Celile hanımın yaşam öyküsünün anlatıldığı "Celile" isimli tiyatro oyunu Didimlilerle buluşturuldu. Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununu Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Seyrani Bozkaya ve Didimli vatandaşlar izledi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında oğlunun yaşamı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile konuşulan güçlü ve cesur kadın Celile'nin sanata ve yaşama olan tutkusunun anlatıldığı oyunda sanatseverler duygusal bir yolculuğa çıkarıldı. Ali Yalçıner'in kaleminden çıkan, besteleri Gökmen Özveri'ye, dramturjisi Bülent Bayrak'a ait olan Celile karakteri ünlü tiyatrocu, oyuncu Ayşegül Yalçıner'in hayat verdiği tiyatro oyunu Didimliler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

Tiyatro oyununun sonunda Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Celile karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşegül Yalçıner'e çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Nazım Hikmet Ran, Didim Belediyesi, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi, Nazım Hikmet'in annesinin yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyununu sahneledi - Son Dakika


14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:24:58. #1.11#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi, Nazım Hikmet'in annesinin yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyununu sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement