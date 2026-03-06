Didim'de ada çayı hasadı yapıldı - Son Dakika
Didim'de ada çayı hasadı yapıldı

Didim\'de ada çayı hasadı yapıldı
06.03.2026 08:58  Güncelleme: 09:00
Didim Belediyesi, Akköy Mahallesi'ndeki fidanlıkta adaçayı hasadı gerçekleştirerek doğal yöntemlerle adaçayı yağı üretti. Belediye Başkanı Hatice Gençay, yerel üretimi artırmanın önemine dikkat çekti.

Didim Belediyesi, Akköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda adaçayı hasadını başarıyla gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi ekipleri tarafından özenle toplanan adaçayları, işleme alındı ve doğal yöntemlerle adaçayı yağına dönüştürüldü.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay konuya ilişkin açıklamasında, "Toprağımızın değerini ortaya çıkaran üretim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Adaçayı gibi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve işlenmesi, hem doğamıza uygun üretimi destekliyor hem de belediyemizin üretim kapasitesini artırıyor. Kendi üretimimizle sağladığımız katkının önemi büyüktür. Didim'de üretimi artırmaya ve üretim merkezlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

