Didim Belediyesi\'nden Aşure Hayrı Etkinliği

Didim Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Kent Lokantalarında aşure hayrı düzenleyecek.

Aşure Günü'nün paylaşma ve birlik duygularını pekiştiren anlamına dikkat çeken Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 7 Temmuz Pazartesi günü Akbük Kent Lokantası, 10 Temmuz Perşembe günü de Didim Kent Lokantası'nda saat 18.00'da düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Başkan Gençay, "Didim Belediyesi olarak Aşure Günü'nün bereketini ve birliğini tüm halkımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesi aşuremizi paylaşmaya davet ediyoruz" dedi. - AYDIN