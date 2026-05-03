Didim Belediyesi\'nden Hıdırellez Şenliği

Didim Belediyesi, baharın gelişini simgeleyen ve doğanın uyanışını müjdeleyen Hıdırellez'i bu yıl da coşkulu bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. 'Bahar Birlikte Güzel' sloganıyla düzenlenecek Hıdırellez Şenliği, 5 Mayıs Salı günü saat 18.30'da Amfi Tiyatro Yeşil Alan'da halkı bir araya getirecek.

Asırlardır sürdürülen Hıdırellez geleneği, etkinlik kapsamında tüm renkleriyle yaşatılacak. Katılımcılar dileklerini tutacak, sembolik olarak ateşin üzerinden atlayarak yeni başlangıçlara umutla adım atacak. Müzik ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirilecek program, Didim'de baharın enerjisini hep birlikte hissettirecek. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada tüm halkı şenliğe davet etti. Gençay, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'i birlik ve beraberlik içinde kutlamak bizler için büyük bir değer taşıyor. Dileklerimizi birlikte tutacağımız, umutlarımızı tazeleyeceğimiz bu özel akşamda tüm halkımızı aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN