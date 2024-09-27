(AYDIN) - Didim Belediyesi, Balat Mahallesi'ndeki tarlasında yetiştirdiği ürünleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıyor.
Didim Belediyesi'nin tarlasında üretilen ve hasat edilen biberler, belediye personelince hazırlanıp paketlenerek, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.
Konu hakkında bilgi veren Başkan Hatice Gençay, "Bereketli topraklarımızda yetiştirdiğimiz ürünlerimizin hasadını gerçekleştirerek, ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Son Dakika › Yerel › Didim Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Tarım Ürünleri Desteği - Son Dakika
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