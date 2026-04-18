Didim Belediyesi\'nden israfa karşı örnek uygulama

18.04.2026 09:38  Güncelleme: 09:40
Didim Belediyesi, israfı önlemek ve çevre bilincini artırmak amacıyla bayat ekmekleri geri dönüşüme kazandıran bir uygulama başlattı. Yerleştirilen kutular sayesinde atık ekmekler, sokak hayvanlarının beslenmesine destek oluyor.

Didim Belediyesi, israfı önlemek ve çevre bilincini artırmak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen bayat ekmek kutuları sayesinde, atık ekmekler toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor ve mama üretiminde değerlendiriliyor.

Uygulama kapsamında çöpe gitmesi muhtemel ekmekler ekonomiye ve çevreye yeniden kazandırılırken, sokakta yaşayan can dostların beslenmesine de katkı sağlanıyor. Projenin hem çevresel sürdürülebilirlik hem de toplumsal duyarlılık açısından önem taşıdığı vurgulanıyor. Uygulama ile birlikte israfın azaltılması hedeflenirken, vatandaşların da sürece katılımı teşvik ediliyor. Bayat ekmek kutuları aracılığıyla oluşturulan sistemin hem çevre bilincini artırdığı hem de can dostlara düzenli besin desteği sağladığı belirtiliyor.

"İsrafı Önlemek Ortak Sorumluluğumuz"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İsrafı önlemek ve can dostlarımızın yaşamına katkı sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bayat ekmek kutularımız sayesinde hem çevremizi koruyor hem de sokakta yaşayan hayvanlarımızın beslenmesine destek oluyoruz. Tüm halkımızı bu anlamlı projeye katkı sunmaya davet ediyorum. Hep birlikte daha duyarlı ve yaşanabilir bir kent mümkün" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Kan donduran kovalamaca Önünü kesip kurşun yağdırdı Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Balıkesir’de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Balıkesir'de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem’in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı 8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem'in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı

09:16
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
07:51
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
07:31
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
