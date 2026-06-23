Didim Belediyesi yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor
23.06.2026 16:17  Güncelleme: 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, kent estetiğini korumak ve ortak kullanım alanlarını düzenlemek amacıyla çim biçme, ot temizliği ve ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hatice Gençay, çalışmaların halkın konforu ve güvenliği için aralıksız devam ettiğini belirtti.

Didim Belediyesi, kent genelinde çim biçme, ot temizliği ve ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.

Didim Belediyesi, kent estetiğinin korunması ve ortak kullanım alanlarının daha düzenli hale getirilmesi amacıyla ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor. Didim Belediyesi ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çim biçme, ot temizliği ve ağaç budama çalışmaları yapılıyor. Program dahilinde yürütülen çalışmalarla, parklar ve yeşil alanlar mevsim şartlarına uygun şekilde düzenlenirken, kent genelindeki yeşil dokunun korunması hedefleniyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kent genelinde sürdürülen bakım çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ortak kullanım alanlarının daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Başkan Hatice Gençay, özellikle yoğun olarak kullanılan park ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen ot temizliği ve çim biçme çalışmalarıyla halkın daha konforlu ve sağlıklı alanlarda vakit geçirmesini hedeflediklerini ifade etti.

Ağaç budama çalışmalarıyla hem bitki sağlığının korunması hem de ağaçların daha sağlıklı gelişim göstermesi sağlanırken, risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Didim Belediyesi, daha yeşil, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir kent için kent genelindeki bakım çalışmalarına devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Çocuk İzleme Merkezi, Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Hatice Gençay, Kültür Sanat, Belediye, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:18:50. #7.12#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.