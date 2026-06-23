Didim Belediyesi yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi, kent genelinde çim biçme, ot temizliği ve ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.

Didim Belediyesi, kent estetiğinin korunması ve ortak kullanım alanlarının daha düzenli hale getirilmesi amacıyla ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor. Didim Belediyesi ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çim biçme, ot temizliği ve ağaç budama çalışmaları yapılıyor. Program dahilinde yürütülen çalışmalarla, parklar ve yeşil alanlar mevsim şartlarına uygun şekilde düzenlenirken, kent genelindeki yeşil dokunun korunması hedefleniyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kent genelinde sürdürülen bakım çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ortak kullanım alanlarının daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Başkan Hatice Gençay, özellikle yoğun olarak kullanılan park ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen ot temizliği ve çim biçme çalışmalarıyla halkın daha konforlu ve sağlıklı alanlarda vakit geçirmesini hedeflediklerini ifade etti.

Ağaç budama çalışmalarıyla hem bitki sağlığının korunması hem de ağaçların daha sağlıklı gelişim göstermesi sağlanırken, risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Didim Belediyesi, daha yeşil, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir kent için kent genelindeki bakım çalışmalarına devam ediyor. - AYDIN