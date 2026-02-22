Başkan Gençay: "Ramazan\'da sofralarımız paylaştıkça güzel"

Didim Belediyesi tarafından hazırlanan dayanışma kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılırken, Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Ramazan'da sofralarımız paylaştıkça güzel" dedi.

Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu büyüten Didim Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hazırlanan dayanışma kolileri, belediye ekipleri tarafından özenle paketlenerek ilçe genelinde belirlenen ailelere ulaştırılıyor. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinden oluşan dayanışma kolileri titizlikle hazırlanırken, mahalle mahalle gerçekleştirilen dağıtımlarla Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma ruhu Didim genelinde hissediliyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde hem ihtiyaç sahibi ailelerin yükü hafifletiliyor hem de toplumsal dayanışma kültürü güçlendiriliyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak "Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel bir zaman dilimi. Sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaştıkça bereketin arttığına inanıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız. Dayanışmamızı büyüterek Didim'de kimseyi yalnız bırakmamaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN