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Didim Belediyesi Şehitler İçin Lokma Hayrı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Didim Belediyesi Şehitler İçin Lokma Hayrı Gerçekleştirdi

Didim Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen askerler için lokma hayrı düzenledi. Lokma hayrına Didim Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkan Vekili, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Didim Belediyesi Şehitler İçin Lokma Hayrı Gerçekleştirdi
17.01.2024 - 20:14,  Güncelleme: 20:16
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Didim Belediyesi geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen askerler için lokma hayrı gerçekleştirdi.

Didim Cumhuriyet Caddesi Merkez Camii ve Akbük Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen lokma hayrına Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Belediye Başkan Vekili Celalettin Erol, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer ve vatandaşlar katıldı. Didim Belediyesi Başkan Vekili Celalettin Erol, şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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