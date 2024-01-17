Didim Belediyesi Şehitler İçin Lokma Hayrı Gerçekleştirdi

Didim Belediyesi geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen askerler için lokma hayrı gerçekleştirdi.

Didim Cumhuriyet Caddesi Merkez Camii ve Akbük Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen lokma hayrına Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Belediye Başkan Vekili Celalettin Erol, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer ve vatandaşlar katıldı. Didim Belediyesi Başkan Vekili Celalettin Erol, şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diledi. - AYDIN