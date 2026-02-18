Didim Belediyesi can dostlar için mama üretiminde kapasiteyi artırdı

Didim'de can dostların sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak amacıyla Didim Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mama Fabrikası'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Didim Belediyesi bünyesinde, alanında uzman ekiplerin kontrolünde yürütülen üretim sürecinde yeniden değerlendirilen atık yiyecekler sayesinde hem çevre korunuyor hem de besin değeri yüksek, içerik açısından zengin mamalar üretiliyor. Titizlikle gerçekleştirilen üretimlerde sürdürülebilirlik ön planda tutulurken, gıda israfının önüne geçilmesine yönelik önemli adımlar atılıyor.

Yapılan yatırımlar ve geliştirilen altyapı sayesinde üretim kapasitesi artırıldı. Modern üretim teknikleriyle daha fazla can dosta ulaşılması hedeflenirken, sokak hayvanlarının düzenli ve sağlıklı beslenmesine katkı sunuluyor.

Mama Fabrikası'nda görev yapan uzman gıda mühendisi, tesisin işleyişine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tesisimizde; otellerden, restoranlardan ve okullardan toplanan yemek artıkları ile fırınlardan temin edilen bayat ekmekleri bir araya getirerek, özel bir rasyonla protein değeri yüksek ve besleyici mama üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla hem gıda israfının önüne geçiyor hem de atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlıyoruz."

2025 yılı Ekim ayı itibarıyla üretim kapasitesini artırmak amacıyla mevcut iki üretim makinesine 500 litre kapasiteli yeni bir makine eklendi. Ayrıca kurutma sürecini hızlandırmak ve üretimi daha verimli hale getirmek için tesise Pelet Kurutma ve Soslama Makinesi kazandırıldı.

Yapılan iyileştirmeler sayesinde haftalık üretim miktarı 400 kilogramdan 1 tona çıkarıldı. 2025 yılı içerisinde toplam 17 ton mama üretimi gerçekleştirilerek sürdürülebilir üretim anlayışı somut sonuçlara dönüştürüldü. Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi'ndeki veteriner hekimler ise mama üretim sürecinin, alanında uzman gıda mühendisleri tarafından bilimsel kriterlere uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti. Üretilen mamaların can dostların ihtiyaçlarına uygun, besleyici ve güvenli içeriklere sahip olduğu vurgulandı.

Başkan Hatice Gençay: "Can Dostlarımız bize emanet"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Can dostlarımız bizlere emanet. Onların sağlıklı, güvenli ve düzenli beslenmesini sağlamak yalnızca bir görev değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur. Mama üretim tesisimizde yürüttüğümüz sürdürülebilir çalışmalarla hem çevremizi koruyor hem de sokak hayvanlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Artırdığımız üretim kapasitesi sayesinde daha fazla can dostumuza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Didim'de dayanışma ve çevre bilinciyle örnek bir model oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN