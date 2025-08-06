Didim Belediyesi\'nden Yaz Temizliği ve Bakım Çalışmaları

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun en sıcak günlerinde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kapsamlı temizlik, ot biçme, ağaç budama ve bakım çalışmalarıyla kent genelindeki yeşil alanlar düzenli hale getirilirken, halkın daha temiz, sağlıklı ve estetik bir çevrede yaşaması hedefleniyor.

Belediye ekipleri, parklar, yürüyüş yolları, refüjler ve kamusal yeşil alanlarda titizlikle sürdürdüğü bakım çalışmalarını, sıcak hava şartları göz önünde bulundurarak sabahın erken saatleriyle günün serin zaman dilimlerine göre planlıyor. Bu sayede hem iş verimliliği korunuyor hem de çalışanların sağlığı gözetilmiş oluyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Yaz mevsiminin zorlu şartlarına rağmen ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Kent genelinde yürüttüğümüz bakım ve temizlik çalışmalarıyla hem görsel düzenlemeyi sağlıyor hem de halkımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Tüm bu çalışmaları planlı ve sürdürülebilir bir biçimde yürütüyoruz. Didim benim evim, sizler de benim ailemsiniz. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha güzel bir Didim için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi, çevreye duyarlı, halk sağlığını gözeten ve kent estetiğini önceliklendiren anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi. - AYDIN