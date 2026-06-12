Didim Belediyesi\'nden Efeler ve Yeni Mahalle\'de yol bakım ve onarım çalışması

Didim Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi ekipleri tarafından Efeler Mahallesi 1415. Sokak ile 1415/1 Sokak'ta yürütülen çalışmalar kapsamında yollarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgede sürdürülen çalışmalarla yol güvenliğinin artırılması ve ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni Mahalle'de bulunan 845, 846, 847, 848, 849 ve 850. sokaklarda da yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla, zamanla oluşan bozulmalar giderilirken yolların daha kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Didim Belediyesi ekipleri, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürerek mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmeye devam ediyor. - AYDIN