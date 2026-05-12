Didim Belediyesi'nin çini kursu ilgi görüyor

12.05.2026 08:54  Güncelleme: 08:55
Didim Belediyesi, açtığı çini kursları ile geleneksel sanatı yaşatıyor. Kurslar, katılımcılara hem teorik hem uygulamalı eğitimler sunarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

Sanatın geleneksel yüzlerinden biri olan çini, Didim Belediyesi tarafından açılan kurs ile yeniden hayat buldu. Didim Belediyesi'nin düzenlediği Kültür ve Sanat Kursları kapsamında açılan çini kursu, Didimlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen kurslarda katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde çini sanatının estetik anlayışı ve kültürel birikimi, motif çizimleriyle yüzeye aktarılıyor; ardından kömürleme, tuzlama ve tahrirleme aşamalarıyla çalışmalar tamamlanıyor.

Didim Belediyesi tarafından açılan kurslarda 30 kursiyer eğitim alırken, haftalık üretim 150 parçaya ulaşıyor. Ürünlerde Didim'i yansıtan öğeler ön planda tutulurken kültürel miras teması öne çıkarılıyor. Ayrıca atölyede kalemlik, bardak ve hediyelik vazo gibi ürünlerden haftalık yaklaşık 500 adet üretim gerçekleştiriliyor.

Didim'de kültür ve sanatın gelişimine katkı sunan kurslara ilişkin açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kültür ve sanat, bir toplumun kimliğini oluşturan en önemli değerler arasında yer almaktadır. Bu anlayışla, Didim Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Kültür ve Sanat Kurslarımız kapsamında düzenlenen çini kursumuza gösterilen yoğun ilgiden büyük mutluluk duyuyorum. Geleneksel sanatlarımızdan biri olan çiniyi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına kurslarımıza katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin ilgisi ve emeğiyle bu değerli mirasın daha da güçleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

