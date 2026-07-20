Didim Belediyesi'nden, ortak yaşam alanlarında bakım çalışması - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nden, ortak yaşam alanlarında bakım çalışması

Didim Belediyesi\'nden, ortak yaşam alanlarında bakım çalışması
20.07.2026 19:26  Güncelleme: 19:27
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Didim Belediyesi, kent genelindeki parklarda oturma bankları, oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarımını yaparak ortak yaşam alanlarını daha güvenli ve kullanışlı hale getiriyor.

Didim Belediyesi, kent genelindeki parklarda yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarıyla ortak yaşam alanlarını daha güvenli, düzenli ve kullanışlı hale getirmeye devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında oturma bankları, çocuk oyun grupları, spor aletleri ile park donatıları ekipler tarafından bakım ve onarımdan geçirildi. Kullanıma bağlı olarak yıpranan alanlarda gerekli yenilemeler gerçekleştirilerek parkların daha güvenli ve konforlu şekilde kullanılmasına katkı sağlandı.

Parklarda sürdürülen düzenli bakım çalışmalarıyla hem mevcut donatıların kullanım ömrü uzatılıyor hem de ortak yaşam alanlarının estetik görünümü korunuyor.

Didim Belediyesi, çocukların güvenle oyun oynayabildiği, gençlerin spor yapabildiği ve ailelerin keyifle vakit geçirebildiği parkların bakımını planlı bir program doğrultusunda sürdürüyor.

Kent genelinde periyodik olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla parklar her mevsim güvenli, işlevsel ve düzenli tutulurken, halkın ortak kullanım alanlarının ihtiyaçlara hızlı şekilde cevap vermesi sağlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, parkların yalnızca dinlenme alanı değil, kent yaşamının önemli buluşma noktalarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Parklarımız; çocuklarımızın oyun oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı ve ailelerimizin bir araya geldiği ortak yaşam alanlarımızdır. Bu nedenle bakım ve onarım çalışmalarımızı belirli bir program dahilinde sürdürüyor, parklarımızı her zaman güvenli, düzenli ve kullanışlı halde tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi'nden, ortak yaşam alanlarında bakım çalışması - Son Dakika

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