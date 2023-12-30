Didim Belediyesi Şehitler İçin Lokma Hayrı Düzenledi

Didim Belediyesi tarafından Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'ndeki terör saldırısında şehit düşen 12 kahraman askerimiz için lokma hayrı düzenledi.

Akbük Hizmet Binası ve Didim Merkez Camii önünde düzenlenen lokma hayırlarına Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay yaptığı açıklamada, "Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN