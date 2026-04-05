Didim\'de temizlik ve düzenleme çalışmaları sürüyor

Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde temizlik, çevre düzenleme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik yapılırken, park ve yeşil alanlarda bakım faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Yaz sezonu öncesinde artması beklenen nüfus hareketliliği nedeniyle çalışmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi. Belediye ekiplerinin planlı programlar doğrultusunda sahada görev yaptığı ve kent genelinde temizlik ile düzenleme faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği kaydedildi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemizin farklı noktalarında ekiplerimiz aktif olarak görev yapıyor. Planlı çalışmalarımızın yanı sıra mahalle toplantılarımızda halktan gelen talepler ve muhtarlarımızın görüşleri de dikkate alarak sürecin önceliklerini buna göre yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN