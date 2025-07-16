Didim Belediyesi Yaz Sezonu İçin Sahil Temizliği Sürdürüyor

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun en yoğun günlerinde sahil şeridinde kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle tatilcilerin ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı halk plajları ile yürüyüş alanları, her gün düzenli olarak temizlenerek hijyenik hale getiriliyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda, sahil boyunca kumlar el ile taranıyor, çöpler toplanıyor ve çevreye atılan atıklar özenle ayrıştırılarak bertaraf ediliyor. Yapılan çalışmalar sayesinde sahil şeridi hem sağlık açısından temizleniyor hem de görsel olarak daha düzenli bir görünüme kavuşuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sahil ve plaj temizliklerimiz sezon boyunca her gün belirli program dahilinde sürdürülecek. Hem çevre temizliğine hem de halk sağlığına büyük önem veriyoruz. Sahillerimiz yalnızca bugünün değil, geleceğin de mirasıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyetle davranmalarını, çevreyi temiz tutmaları konusunda duyarlılık göstermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi, yaz boyunca çevreye duyarlı temizlik uygulamalarıyla sahilleri korumaya, vatandaşların keyifli ve sağlıklı bir tatil geçirmesi için çalışmaya devam edecek. - AYDIN