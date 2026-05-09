Didim Belediyesi'nin doğal ürünleri halkla buluşuyor
Didim Belediyesi'nin doğal ürünleri halkla buluşuyor

09.05.2026 09:10
Didim Belediyesi, Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki Bitkisel Ürünler Satış Ofisi ve pazar stantları ile doğal ve yerel ürünleri halka sunuyor. Çeşitli tıbbi bitkiler ve zeytin ürünleri hijyenik şartlarda hazırlanarak satışa çıkarılıyor.

Didim Belediyesi bünyesinde üretimi gerçekleştirilen doğal ve yerel ürünler, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda bulunan Bitkisel Ürünler Satış Ofisi ile birlikte kentte kurulan pazar stantlarında Didim halkıyla buluşuyor.

Belediyeye ait üretim alanlarında yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler, zeytin ve enginar ürünleri; üretimden hasada, işleme ve paketlemeye kadar uzman ekipler tarafından titizlikle hazırlanıyor. Doğal üretim anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ürünler, hijyenik şartlarda işlenerek satışa sunuluyor. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yerel üretimi destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirterek, Didim Belediyesi olarak doğal ve güvenilir ürünleri halkla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Hatice Gençay, belediyeye ait üretim alanlarında yetiştirilen ürünlerin hem yerel üretime katkı sağladığını hem de sağlıklı ürünleri halkla buluşturduğunu söyledi.

Satış ofisinde ve pazar stantlarında; zeytin ve zeytinyağı, taze ve işlenmiş enginar ürünleri, lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, nane, melisa ve defne yağları, kurutulmuş sebzeler, toz biber ve salça gibi birçok doğal ürün yer alıyor.

Cumhuriyet Kent Meydanı'nda hizmet veren Bitkisel Ürünler Satış Ofisi'nin yanı sıra, Cumartesi Pazarı ve Çarşamba Pazarı'nda kurulan stantlarda da Didim Belediyesi'nin üretim alanlarında elde edilen ürünler halkla buluşturuluyor. Böylece yerel üretimin desteklenmesi ve doğal ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Didim Belediyesi, yerel üretimi ve üretici odaklı çalışmaları desteklemeye devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

