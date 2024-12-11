Didim'de Barış 2 Kafeteryası Artık Tüm Yıl Açık Olacak - Son Dakika
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Didim'de Barış 2 Kafeteryası Artık Tüm Yıl Açık Olacak

Didim\'de Barış 2 Kafeteryası Artık Tüm Yıl Açık Olacak

Didim Belediyesi, Barış 2 Kafeteryası'nın kış aylarında da hizmet vermesi için gerekli çalışmalara başladı. Başkan Hatice Gençay, kafeteryanın artık dört mevsim açık olacağını açıkladı.

11.12.2024 10:25  Güncelleme: 10:28
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Didim halkının çok istediği, Barış 2 Kafeteryasının sürekli açık kalması talebi, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından dikkate alındı.

Her yıl haziran ve eylül ayları dışında kapalı kalan Barış 2 Kafeterya, Başkan Gençay tarafından bu sezon erken açtırılmıştı. Çalışmalarına hızlı başlayan Başkan Gençay, Didim Belediyesi şirketine ait Barış 2 Kafeteryası için "Kafeteryamız artık tüm yıl boyunca da açık olacak" diyerek, gerekli çalışmaları hemen başlattı.

Didim'in en güzel manzaralı mekanlarından biri olan Kafeterya, camekan ile daha konforlu hale getirilerek, zengin menüsü ve uygun fiyatları ile vatandaşlarımıza kış boyu hizmet verecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didimli vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak Barış 2 Kafeterya da dört mevsim hizmet sunabilecek yeni bir kapalı alan kazandırmak için çalışmalara başladık. Çok yakında tamamlayacağımız bu alan sayesinde, artık kış aylarında da Barış 2 Kafeterya faaliyetlerine devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de Barış 2 Kafeteryası Artık Tüm Yıl Açık Olacak - Son Dakika

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