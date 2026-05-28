Didim Belediyesi\'nden Akbük\'te bayramlaşma programı düzenlendi

Didim Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Akbük Zübeyde Hanım Parkı'nda bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programında Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye meclis üyeleri, CHP Didim ilçe yöneticileri ve Didimliler bir araya geldi. Bayramlaşma programında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Hatice Gençay, bayramın birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti. Paylaşmanın, dayanışmanın ve bir arada olmanın güzelliğinin hissedildiği programda; bayramın sıcak ve samimi atmosferi gün boyunca hissedildi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli günler olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğin büyüdüğü, paylaşmanın değer kazandığı nice bayramlarda bir arada olmayı diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN