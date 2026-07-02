Didim Belediyesi Efeler Mahallesi'ni modern bir görünüme kavuşturuyor - Son Dakika
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Didim Belediyesi Efeler Mahallesi'ni modern bir görünüme kavuşturuyor

Didim Belediyesi Efeler Mahallesi\'ni modern bir görünüme kavuşturuyor
02.07.2026 13:47  Güncelleme: 13:49
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Didim Belediyesi, Efeler Mahallesi'nde 4 sokakta kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Çalışmalarla yolların estetik görünüme kavuşması, kışın su birikintisi ve çamur, yazın ise toz sorununun önlenmesi hedefleniyor.

Didim Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belirlenen yatırım programı kapsamında çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin yeni durağı Efeler Mahallesi oldu. Bölgede başlatılan kapsamlı kilit parke taşı döşeme çalışmalarıyla sokaklar daha estetik bir görünüme kavuşurken, halkın güvenli ve konforlu ulaşımı için de önemli bir adım atılıyor.

Didim Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler Mahallesi 1510, 1511, 1512 ve 1516. sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar öncesinde gerçekleştirilen zemin hazırlığı ve tesviye uygulamalarıyla yolların uzun ömürlü ve dayanıklı olması hedefleniyor. Yapılan düzenlemelerle özellikle kış aylarında oluşabilecek su birikintisi ve çamur gibi olumsuzlukların önüne geçilirken, yaz aylarında yaşanan toz sorununun azaltılması ve bölge halkının daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması amaçlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yol yapım çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda kent genelinde devam edeceğini belirterek, "Halkımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, planlamalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Didim'in her köşesine aynı özenle hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi Efeler Mahallesi'ni modern bir görünüme kavuşturuyor - Son Dakika

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