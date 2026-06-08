Didim\'de 2. Miletos Felsefe Günleri tamamlandı

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen II. Miletos Felsefe Günleri, iki gün boyunca gerçekleştirilen oturumlar, söyleşiler, tiyatro gösterimi ve etkinliklerle yoğun katılım eşliğinde tamamlandı. Felsefe, bilim, sanat, etik ve estetik alanlarında gerçekleştirilen buluşmalarda; alanında değerli akademisyenler, düşünürler ve katılımcılar Didim'de bir araya geldi.

Miletos'un binlerce yıllık fikri mirasını yeniden gündeme taşıyan program boyunca; düşüncenin, sorgulamanın ve birlikte üretmenin önemi bir kez daha vurgulandı. Didim, iki gün boyunca felsefenin ve kültürel paylaşımın buluşma noktası oldu.

"Thales'ten Antigone'ye" temasıyla, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin 90. yaşına ithafen düzenlenen programda; alanında değerli akademisyenler, düşünürler ve katılımcılar Miletos'un fikri mirasını yeniden Didim'de buluştururken Prof. Dr. İoanna Kuçuradi de programa canlı bağlantıyla katıldı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, açılış konuşmasında felsefenin yalnızca geçmişte kalan bir disiplin olmadığını belirterek, "Felsefe; adaleti, özgürlüğü konuşmak, bilimi savunmak ve birlikte düşünmeyi öğrenmektir. Dünyanın bugün en çok ihtiyacı olan şey düşünmekten korkmayan insanlardır." ifadelerini kullandı.

Başkan Hatice Gençay ayrıca, Miletos'un insanlığın evrene, doğaya ve kendisine sorduğu ilk soruların doğduğu topraklar olduğuna dikkat çekerek, "Bugün burada yalnızca geçmişi konuşmuyor; toplumsal vicdanı, hakikati ve birlikte düşünmenin gücünü yeniden anlamlandırıyoruz." dedi.

II. Miletos Felsefe Günleri'nin yalnızca iki günlük bir etkinlik olmadığını vurgulayan Başkan Hatice Gençay, Didim'in bilimle, sanatla ve düşünceyle anılan bir kent olması yönündeki çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - AYDIN