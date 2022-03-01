Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor

01.03.2022 17:04
Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Didim Belediyesi kent genelinde kaçak yapıların yıkımına yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Didim Belediyesi kent genelinde kaçak yapıların yıkımına yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kentin dört bir yanında kaçak yapılara yönelik başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor. Fevzipaşa Mahallesi sahil kesiminde başlatılan ve tamamlanmasıyla bin 500 metre uzunluğunda plajın Didim'e kazandırılması amaçlanan yıkım çalışmaları sürerken bugün Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde de çalışmalara başlandı. Ekipler, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi civarında bulunan Didim Belediyesi'ne ait arazilerin üzerinde kaçak olarak inşa edilen yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sahada çalışan ekiplere kolaylıklar dileyerek teşekkür etti. - AYDIN

Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de kaçak yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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