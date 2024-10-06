Didim\'de Modifiye Araç Festivali Güvenle Gerçekleşti

Yerel

Aydın'ın Didim ilçesinde, 5- 6 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen modifiye araç festivali, Denizköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı katılımcıların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma ekipleri, festival alanında devriye gezerek ve kontrol noktaları oluşturarak etkinliğin güvenliğini sağladı. Katılımcılar, araçlarını sergilerken ve çeşitli etkinliklere katılırken, güvenlik güçlerinin varlığı sayesinde rahat bir ortamda vakit geçirdi. Festival, modifiye araç tutkunlarının ilgisini çekerken, jandarmanın aldığı önlemlerle sorunsuz bir şekilde sona erdi. - AYDIN