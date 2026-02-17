Öğrenciler güne Didim Belediyesi\'nin destek paketiyle başlıyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın öncülüğünde başlatılan uygulama kapsamında, Didim'de yapılan planlama ve tespitler doğrultusunda belirlenen ilköğretim öğrencilerine hafta içi her sabah sağlıklı ve dengeli beslenmelerini destekleyen kahvaltı paketleri ulaştırılıyor.

Günün erken saatlerinde belediye ekipleri tarafından hazırlanan paketler, öğrenciler okula gitmeden önce evlerine teslim ediliyor. Uygulama ile çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenirken, aile bütçelerine de destek olunuyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan proje, öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hatice Gençay, "Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Hiçbir evladımızın kahvaltı yapmadan okula gitmesini istemiyoruz. Bu destekle hem çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyor hem de ailelerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda dayanışmayı büyütmeye ve geleceğimiz olan çocuklarımız için üretmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN