Öğrenciler güne Didim Belediyesi'nin destek paketiyle başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Öğrenciler güne Didim Belediyesi'nin destek paketiyle başlıyor

Öğrenciler güne Didim Belediyesi\'nin destek paketiyle başlıyor
17.02.2026 08:58  Güncelleme: 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilköğretim öğrencilerine her sabah sağlıklı kahvaltı paketleri ulaştırarak, onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Proje, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın öncülüğünde başlatılan uygulama kapsamında, Didim'de yapılan planlama ve tespitler doğrultusunda belirlenen ilköğretim öğrencilerine hafta içi her sabah sağlıklı ve dengeli beslenmelerini destekleyen kahvaltı paketleri ulaştırılıyor.

Günün erken saatlerinde belediye ekipleri tarafından hazırlanan paketler, öğrenciler okula gitmeden önce evlerine teslim ediliyor. Uygulama ile çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenirken, aile bütçelerine de destek olunuyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan proje, öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hatice Gençay, "Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Hiçbir evladımızın kahvaltı yapmadan okula gitmesini istemiyoruz. Bu destekle hem çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyor hem de ailelerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda dayanışmayı büyütmeye ve geleceğimiz olan çocuklarımız için üretmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Hatice Gençay, Yerel Yönetim, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler güne Didim Belediyesi'nin destek paketiyle başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı 17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Ramazan desteği başvuruları başladı İşte adım adım detaylar... Ramazan desteği başvuruları başladı! İşte adım adım detaylar...
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
Sosyal medya yasası yolda Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü... Sosyal medya yasası yolda! Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü...
Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay Tartıştığı eşi arabaya almayınca facia yaşandı Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almayınca facia yaşandı
Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor Sıra dışı bir düğün yapacak Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor! Sıra dışı bir düğün yapacak

09:18
Kante’den Fener taraftarını mest eden hareket
Kante'den Fener taraftarını mest eden hareket
09:02
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı’nda bir arada
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada
08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 09:34:54. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler güne Didim Belediyesi'nin destek paketiyle başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.