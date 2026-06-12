Didim Belediyesi\'nden öğrencilere sınav öncesi moral buluşması

Didim Belediyesi Eğitim Destek Atölyesinde eğitim gören öğrenciler, sınav öncesinde düzenlenen moral ve motivasyon etkinliğinde bir araya geldi.

Didim Belediyesi tarafından Eğitim Destek Atölyesi öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, öğrenciler sınav öncesinde keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen buluşmada öğrencilere başarı dilekleri iletilirken, sınav öncesi moral ve motivasyonlarının artırılması hedeflendi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, gençlerin eğitim hayatlarına destek olmanın önemine dikkat çekerek, öğrencilerin yalnızca sınav süreçlerinde değil; kendilerini keşfettikleri, hayallerini büyüttükleri ve geleceğe umutla baktıkları her adımda yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN