Didim\'de Sahil Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden biri olan Didim'de, yaz sezonunun yoğun temposu sürerken sahillerdeki temizlik çalışmaları da aralıksız şekilde devam ediyor.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın ve ziyaretçilerin sağlıklı, hijyenik ve keyifli bir sahil deneyimi yaşayabilmesi için sahil ve kıyı şeridinde düzenli temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kapsamlı mıntıka temizlikleri, çöp toplama, atık ayrıştırma ve genel çevre düzenlemesi gibi uygulamalar günün erken saatlerinde titizlikle gerçekleştiriliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Yaz sezonunun yoğunluğu ilçemizi yerli ve yabancı binlerce misafirle buluşturuyor. Biz de Didim Belediyesi olarak sahillerimizin temizliğini sürdürülebilir şekilde sağlamak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Çalışmalarımız, belirlenen program dahilinde sezon boyunca devam edecek. Ancak temiz bir çevre, sadece belediyemizin değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Sahillerimizi kullanan tüm halkımızdan bu konuda duyarlılık ve iş birliği bekliyoruz" diye konuştu.

Didim Belediyesi, çevreye duyarlı ve halk sağlığını önceleyen anlayışıyla temizlik çalışmalarını sistemli biçimde sürdürmeye ve kenti yaz boyunca en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğini bildirdi. - AYDIN