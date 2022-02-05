Didim'de sahillerde temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

Didim Belediyesi ekipleri, ilçenin merkezinde bulunan Altınkum Plajı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekiplerine vatandaşlar da yardım etti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin merkezinde bulunan ve turistlerin gözde noktalarından olan Altınkum Plajı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gün boyu süren temizlik çalışması sonrası dünyaca ünlü plaj çöp ve atıklardan temizlendi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, turizm sezonu öncesinde çalışmalarının hızlanacağını belirtti. Başkan Atabay, temennilerinin pandemi döneminin ardından verimli bir turizm sezonu geçirmek olduğunu söyleyerek Didimli vatandaşların ve belediyenin iş birliği ile turizm kentini sezona hazırladıklarını ifade etti.

Altınkum Plajı'nda çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine vatandaşlarda yardım etti. Çok sayıda vatandaş belediye ekipleri ile birlikte çöp topladı.

Didim'i sezona hazırlama görevinin belediyenin olduğu kadar vatandaşların da sorumluluğunda olduğunu söyleyen Mercan İrten, "Didim hepimizin. Biz bu kenti yarınlara hazırlamak, çocuklarımıza en güzel şekilde bırakmakla sorumluyuz. Belediye ekiplerimiz çalışmalarını en güzel şekilde gerçekleştiriyorlar, görevleri esnasında yağmur, soğuk dinlemiyorlar. Onlar bu fedakarlığı gösteriyorlarsa bizler de elimizden geleni yapmalıyız. Didim turizmin göz bebeği, başkanımız Ahmet Deniz Atabay'a da incimizi en güzel şekilde koruduğu için teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN