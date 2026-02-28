Başkan Gençay, yangın sürevini sahada takip etti - Son Dakika
Başkan Gençay, yangın sürevini sahada takip etti

Başkan Gençay, yangın sürevini sahada takip etti
28.02.2026 17:16  Güncelleme: 17:18
Didim Küçük Sanayi Sitesi'ndeki inşaat malzemesi deposunda çıkan yangında Belediye Başkanı Hatice Gençay, ekiplerle birlikte sahada yer alarak durumu yakından takip etti. Yangına müdahale eden ekipler, çevredeki iş yerlerinin korunması için yoğun çaba harcadı.

Didim Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın sırasında Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ekiplerle birlikte sahada yer alarak süreci anbean takip etti.

Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yer alan depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Didim Belediyesi ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürütülürken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangının yaşandığı anda bölgeye geçen Başkan Hatice Gençay, sahada görev yapan ekiplerle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Müdahale sürecini yakından takip eden Başkan Hatice Gençay, ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak sürecin etkin şekilde yürütülmesine destek oldu.

Yangından etkilenen esnafla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Hatice Gençay, "Yangının ilk anından itibaren ekiplerimizle birlikte sahadaydık. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon halindeyiz. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gençay, yangın sürevini sahada takip etti - Son Dakika

18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85’e yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Başkan Gençay, yangın sürevini sahada takip etti - Son Dakika
