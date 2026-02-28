Başkan Gençay, yangın sürevini sahada takip etti

Didim Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın sırasında Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ekiplerle birlikte sahada yer alarak süreci anbean takip etti.

Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yer alan depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Didim Belediyesi ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürütülürken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangının yaşandığı anda bölgeye geçen Başkan Hatice Gençay, sahada görev yapan ekiplerle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Müdahale sürecini yakından takip eden Başkan Hatice Gençay, ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak sürecin etkin şekilde yürütülmesine destek oldu.

Yangından etkilenen esnafla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Hatice Gençay, "Yangının ilk anından itibaren ekiplerimizle birlikte sahadaydık. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon halindeyiz. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - AYDIN