Didim\'de minik kalplere sıcak karşılama

22.03.2026 09:58  Güncelleme: 10:00
Didim Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamak ve aile mutluluğunu paylaşmak amacıyla 'Yenidoğan Dayanışma Çantası' uygulamasını başlattı. Çantalar, bebeklerin temel ihtiyaçlarının yanı sıra yerel kadınların el emeği ürünlerini de içeriyor.

Didim'de dünyaya gelen bebekler için anlamlı bir sosyal destek projesi hayata geçirildi. Didim Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamak ve ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla "Yenidoğan Dayanışma Çantası" uygulamasını başlattı.

Belediye tarafından hazırlanan dayanışma çantalarında bebeklerin temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra, belediye bünyesindeki atölyelerde üretim yapan kadınların el emeği ürünleri de yer alıyor. Usta eller tarafından hazırlanan battaniye ve pijama takımları, projeye hem sıcak bir dokunuş hem de yerel üretime katkı sağlıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Didim'de doğan her bebeğimiz bizim için büyük bir mutluluk ve umut kaynağıdır. Ailelerimizin bu özel anlarında yanlarında olmak, onların heyecanını ve sevincini paylaşmak istiyoruz. Yenidoğan Dayanışma Çantamızla hem minik yavrularımızın ihtiyaçlarına katkı sunuyor hem de kadın emeğini destekliyoruz. Tüm bebeklerimize sağlıklı, mutlu ve aydınlık bir gelecek diliyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Yerel Yönetim, Yenidoğan, Yerel, Son Dakika

