Didim Huzurevi\'nde Anneler Günü Etkinliği: \'Anneciğim Ben Geldim\'

Anneler Günü dolayısıyla Didim Huzurevi'nde 'Anneciğim Ben Geldim' isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Emekli Deniz Kıdemli Albay Ali Saçan ve eşi Başak Saçan ile huzurevi sakinleri katıldı. Unutulmaz anların yaşandığı etkinlikte konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Anneler Günü vesilesiyle bugün Didim Huzurevi'nde çok kıymetli bir etkinlikte yer aldık. Emekli Deniz Kıdemli Albay Ali Saçan ve değerli eşi Başak Saçan'ın koordinesinde düzenlenen 'Anneciğim Ben Geldim' etkinliği, büyüklerimizin kalbine dokunduğu kadar bizim kalbimizi de ısıttı. Etkinliğe ayrıca 'Dedeciğim Ben Geldim' projesini yürüten Emekli Kurmay Kıdemli Albay Şener Tekbaş ve eşi Tülay Tekbaş da iştirak etti. Böylesi özel bir günde büyüklerimizin yanında olmak, ellerini öpmek ve onlarla sevgi dolu anlar paylaşmak bizim için büyük bir onurdu. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Annelerimizin yüzü hep gülsün" dedi. - AYDIN