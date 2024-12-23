Didim Huzurevi Sakinleri Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinleri, yeni yıl nedeniyle gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde gönüllerince eğlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 7'den 70'e tüm vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Didim ilçesinde faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinleri için 2025'e sayılı günler kala yeni yıl kutlama etkinliği düzenlendi. Mavişehir Mahallesi'nde bulunan deniz kıyısındaki bir restoranda düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler kapsamında sevilen şarkıları hep bir ağızdan seslendiren huzurevi sakinleri dans ederek yeni yıl coşkusunu yaşadı.

Yeni yıl nedeniyle Didim Huzurevi sakinlerine hediyeler de dağıtıldı. Güzel bir gün geçirdiklerini belirten vatandaşlar, kendilerini etkinlikler ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN