Didim Meslek Yüksekokulu\'ndan 150 öğrenci mezun oldu

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Didim Meslek Yüksekokulu'nun 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun olan 150 öğrenci kep atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Didim Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyeti töreni Didim Amfi tiyatroda yapıldı. Törene Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, ADÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, ADÜ Didim MYO Müdürü Dr. Öğr. Gör. Nimet Çavuş, Oda Başkanları, siyasiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, akademisyenler ile aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törenin açılışında konuşan ADÜ Didim MYO Müdürü Nimet Çavuş "Didim Meslek Yüksekokulu 2005 yılında ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan turizme, donanımlı çalışanlar yetiştirmek için eğitim vermeye başlamış ve 2008 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Kurulduğu günden itibaren yetiştirdiği öğrencilerin başarısı ile gurur duyan okulumuz, bugün bu başarı zincirine bir halka daha ekleme mutluluğunu yaşamaktadır. Bugün 18. Mezuniyet Törenimizde 150 mezunumuzun daha, ülkesini seven, milli ve manevi değerlerini önemseyen, donanımlı bireyler olarak ülkemizin kalkınma hamlesine işgücü olarak katılmasından dolayı gurur duyuyoruz.Didim Meslek Yüksekokulu olarak, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip, yenilik ve değişimlere duyarlı, mesleki standartlar düzeyinde hizmet veren, sorumluluk alarak mesleki kariyerini geliştiren, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş turizm çalışanı ve yöneticisi yetiştirmeyi ilke edindik" diye konuştu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise konuşmasında üniversitelerin bilim yuvası olduğunu kaydederek "Üniversitemiz kurulduğu tarihten bu yana hem şehrimize hem ülkemize katkı sağlamış bir çok insan yetiştiren bir bilim yuvasıdır. Sevgili gençler, sevgili çocuklarım. Eğitiminiz boyunca sizleri ağırlamış olmaktan mutluluk duyduğumu bilmenizi isterim. Umuyorum ki Didim sizde güzel hatıralar bırakmıştır. Doğal ve tarihi zenginliklerle bürünmüş kentimizde, Üniversitemizin Turizm ve gastronomi alanında yetkin eğitim görmüş insanlarımıza büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda kentimize ve ülkemize faydalı işler yapacağınızı biliyor, bilim ve irfanın peşinden ayrılmayacağınızın temennisi ile tüm bölüm mezunlarımızı, değerli hocalarımızı ve sizleri bu gün gururla izleyen ailelerinizi canı gönülden kutluyorum. Ulu Önderimiz Atatürk'ün 2 orduya ihtiyaç vardır; biri ülkeyi koruyan silahlı Ordu, diğeri milleti eğitecek ilim irfan ordusu " sözündeki o ilim ordusu sizsiniz. Ben de bir anne olarak, hepinizi gururla, mutlulukla, bu güzel günde kucaklıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Didim MYO'ya katkı sunan Oda, STK ve iş isanlarına teşekkür belgeleri verildi.

Ardından Aşçılık, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği ile Turizm ve Otel işletmeciliği bölümlerinde ilk 3'e giren öğrencilere belgeleri verildi. Didim MYO birincisi ve Aşçılık bölümü birincisi Dilan Çelik plaketini ve ödülünü Rektör Yardımcısı Erkan Salan'ın elinden aldı; ardından okul anıtına ismini çaktı. Ardından ADÜ Didim MYO akademisyenlerince mezun öğrencilere belgeleri verildi; ardından tüm öğrenciler kep atarak mezuniyet coşkusu yaşadı. - AYDIN