Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi - Son Dakika
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Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi

19.05.2022 13:21
Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi

Didim Ülkü Ocakları Başkanlığında bayrak değişim yaşanırken, Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Didim Ülkü Ocakları Başkanlığı'na Muhammet Esen atandı.

Didim Ülkü Ocakları Başkanlığında bayrak değişim yaşanırken, Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Didim Ülkü Ocakları Başkanlığı'na Muhammet Esen atandı.

2019 yılında Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca ataması yapılan Erkan Yüce'nin yerine Muhammet Esen atandı. Didim Ülkü Ocaklarında gerçekleşen atama törenine Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş, MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, ilçe yöneticileri ve ülkücü gençler katıldı. İl Ocak Başkanı Hakan Karakuş, Didim'de Ocak başkanlığında bir değişim yaptıklarını belirterek Yeni Ocak başkanı ve yönetiminin Didim'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Görevi devreden Erkan Yüce; "Yaklaşık üç yıl önce göreve geldiğimden beri beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Alnımız ak bir şekilde görevimi Muhammet Esen arkadaşımıza devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Görev süresince arkadaşımıza desteğim, desteğimiz devam edecektir. Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Didim Ülkü Ocakları başkanlığına atanan Muhammet Esen ise görevini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti. Törende Türk Bayrağı'na yemin edilerek devir teslim işlemi gerçekleştirildi. - AYDIN

Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi
Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi
Didim Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi

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Kaynak: İHA

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