Didim Valiler İlkokulu'nda Su Verimliliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Didim Valiler İlkokulu'nda Su Verimliliği Eğitimi Verildi

Didim Valiler İlkokulu\'nda Su Verimliliği Eğitimi Verildi

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Didim İlçesi Valiler İlkokulu'nda su verimliliği seferberliği kapsamında eğitim verdi. Eğitim programıyla suyun tasarruflu kullanımı ve doğru kullanım teknikleri öğrencilere aktarıldı. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bu eğitimlerin diğer okullarda da yaygınlaştırılacağını ve toplumun her kesimine suyun doğru ve verimli kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

09.05.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Su Verimliliği Birimi tarafından Didim İlçesi Valiler İlkokulu'nda su verimliliği seferberliği kapsamında eğitim verildi.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve bilinçli kullanımı amacıyla gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının önemini vurgulayarak, bu eğitimlerin toplumun genç bireylerine su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Eğitim programında, suyun tasarruflu kullanımı, suyun önemi, suyun doğru kullanım teknikleri gibi konular öğrencilere aktarıldı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, su verimliliği seferberliği kapsamında gerçekleştirilen eğitim programının, kent genelindeki diğer okullarda da yaygınlaştırılacağını ve toplumun her kesimine suyun doğru ve verimli kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Tarım, Çevre, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Valiler İlkokulu'nda Su Verimliliği Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:56:07. #1.11#
SON DAKİKA: Didim Valiler İlkokulu'nda Su Verimliliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement